Marcos Fernandes busca 1º título no Paranaense

Cascavel - Campeão da categoria Sênior B na Copa Brasil de Kart de 2016, o cascavelense Marcos Fernandes dos Santos busca seu primeiro título no Campeonato Paranaense. Ele disputa a categoria F-4 Sênior na 61ª edição do certame estadual, que está sendo disputado em Cascavel. O campeão será conhecido amanhã, na pista do Kartódromo Delci Damian.
Marcos Fernandes já levou a equipe JFS Guinchos ao vice-campeonato Paranaense da Sênior B também em 2016, uma vez ao terceiro lugar e uma ao quarto. Também foi terceiro no da Sênior B no Sul-Brasileiro de Kart de 2014 e foi campeão da categoria F-4 Sênior no Metropolitano de Kart de Cascavel de 2023.
Marcos Fernandes ocupou a terceira colocação em todos os treinos da categoria F-4 Sênior nesta quinta-feira e se mostra otimista para esta sexta-feira.
“O equipamento está competitivo e com mais alguns ajustes, vou brigar pela pole e por vitórias nas provas classificatórios. A meta é o título e por isso será importante estar nas primeiras filas do grid de largada da Final no sábado “, acentua Marcos Fernandes.