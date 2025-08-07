Mais de 3 mil atletas participam da fase macrorregional do Paraná Bom de Bola

Paraná - Começa nesta quinta-feira (7) a fase macrorregional da 5ª edição do Paraná Bom de Bola, competição esportiva exclusiva de futebol, organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES). O torneio vai até domingo (10), com sedes em Palmeira, Arapongas, Moreira Sales e Marechal Cândido Rondon.

Com mais de 10,3 mil inscritos na fase regional, esta é a maior edição da história do Bom de Bola, que tem a participação de seleções municipais, inscritas pelas prefeituras, com atletas que representam suas cidades nas categorias masculinas sub-16 (entre 14 e 16 anos) e sub-20 (de 17 a 20 anos), e feminina 15+ (a partir de 2010). Além da novidade deste ano, o futebol suíço, com equipes masculinas nas categorias acima de 40 e de 50 anos.

Os inscritos na fase regional representam 237 municípios, distribuídos em 493 equipes, sendo 38 femininas. Em 2025 houve um aumento de 26,7% em comparação à edição anterior, que contou com 381 equipes.

Fase Macrorregional

A fase macrorregional conta com 92 municípios, 131 equipes e 3.079 participantes entre atletas e dirigentes, divididos entre as quatro cidades-sede; Palmeira (macro 1), com 25 municípios, 32 equipes e 750 participantes; Arapongas (macro 2), com 23 municípios, 33 equipes e 760 participantes; Moreira Sales (macro 3), com 26 municípios, 34 equipes e 827 participantes; Marechal Cândido Rondon (macro 4), com 18 municípios, 32 equipes e 742 participantes.