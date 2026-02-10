Cascavel - O cascavelense Luciano Conceição ficou empolgado com sua primeira corrida no lendário Kartódromo de Interlagos. Sábado (7), o piloto da equipe Delcon Veículos/BK Racing disputou a categoria F-4 Sênior na abertura da temporada da Copa São Paulo Light de Kart.

Andando entre os quatro mais rápidos em todos os treinos no treino classificatório Luciano conquistou o sétimo lugar para o grid de largada e depois de duas baterias conquistou o quarto lugar, marcando 11 pontos. O vencedor foi Daniel Ramalho, que somou 22 pontos. “Foi top a minha primeira corrida em Interlagos. A pista é muito técnica, desafiadora. Deu para aprender muito. Se não fosse a chuva durante as provas, teríamos conquistado um resultado ainda melhor. Estou contente com o resultado e com boas perspectivas para o futuro!”, frisa Luciano Conceição.