LNF abre as quartas e Cascavel joga em casa

O Cascavel Futsal terá um dos adversários mais difíceis até aqui na tentativa de chegar às semifinais da Liga Futsal. A partir das 17 horas deste sábado, o time recebe o Atlântico, no Ginásio da Neva, pelo jogo de ida das quartas-de-finais da Liga Futsal. Os gaúchos chegam embalados após a confirmação da melhor campanha no geral da LNF e o recém-conquistado título da Copa do Brasil em cima do Magnus.

No único confronto entre os dois times nesta edição da LNF, o Atlântico levou a melhor e goleou o Cascavel por 8 a 3, em Erechim. O classificado deste duelo enfrentará o vencedor de Jaraguá e Joinville nas semifinais.

A equipe comandada por Deividy Hadson terá um desfalque para o duelo. O ala Leozinho sentiu uma lesão no adutor e está fora da partida.

Por outro lado, o goleiro Gustavinho pode retornar, após se recuperar de uma lesão no ombro que o tirou dos últimos compromissos.