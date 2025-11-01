LNF abre as quartas e Cascavel joga em casa

O Cascavel Futsal terá um dos adversários mais difíceis até aqui na tentativa de chegar às semifinais da Liga Futsal. A partir das 17 horas deste sábado, o time recebe o Atlântico, no Ginásio da Neva, pelo jogo de ida das quartas-de-finais da Liga Futsal. Os gaúchos chegam embalados após a confirmação da melhor campanha no geral da LNF e o recém-conquistado título da Copa do Brasil em cima do Magnus.
No único confronto entre os dois times nesta edição da LNF, o Atlântico levou a melhor e goleou o Cascavel por 8 a 3, em Erechim. O classificado deste duelo enfrentará o vencedor de Jaraguá e Joinville nas semifinais.
A equipe comandada por Deividy Hadson terá um desfalque para o duelo. O ala Leozinho sentiu uma lesão no adutor e está fora da partida.
Por outro lado, o goleiro Gustavinho pode retornar, após se recuperar de uma lesão no ombro que o tirou dos últimos compromissos.
Duelos
Outro paranaense estará em quadra neste sábado. A partir das 19 horas, o Campo Mourão enfrenta o Praia Clube. O primeiro jogo acontece em Uberlândia e o time paranaense quer quebrar o favoritismo do adversário.
As demais partidas acontecem no domingo, Jaraguá x Joinville, e na terça-feira, Magnus x Corinthians.