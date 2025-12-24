Brasil e Rio de Janeiro - Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, estão na lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) com os 10 melhores técnicos do mundo em 2025. O ranking é liderado por Luis Enrique, treinador do PSG, campeão da Champions League e do Mundial.
Responsável pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão, Filipe Luís ficou com a décima posição do ranking, empatado com Krunoslav Jurčić, do Pyramids (adversário do Flamengo no Mundial). Já o português Abel Ferreira ficou com a nona posição. Mesmo sem conquistar títulos na temporada, ele ficou à frente do técnico rubro-negro.
Votação
A votação é feita por jornalistas e especialistas de 120 países. Os dois técnicos dos times brasileiros foram os únicos com atuação na América do Sul que entraram na lista dos mais votados. Os demais atuam na Europa.
Os títulos da Champions e do Mundial pesaram a favor do espanhol Luis Enrique, do PSG. O segundo mais votado foi o italiano Enzo Maresca, que dirige o Chelsea. Na ordem estão Hansi Flick, do Barcelona, Vincent Kompany (Bayern de Munique), Mikel Arteta (Arsenal), Antonio Conte (Napoli), Simone Inzaghi (Inter de Milão / Al-Hilal) e Xabi Alonso (Bayern Leverkusen / Real Madrid).