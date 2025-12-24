Brasil e Rio de Janeiro - Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, estão na lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) com os 10 melhores técnicos do mundo em 2025. O ranking é liderado por Luis Enrique, treinador do PSG, campeão da Champions League e do Mundial.

Responsável pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão, Filipe Luís ficou com a décima posição do ranking, empatado com Krunoslav Jurčić, do Pyramids (adversário do Flamengo no Mundial). Já o português Abel Ferreira ficou com a nona posição. Mesmo sem conquistar títulos na temporada, ele ficou à frente do técnico rubro-negro.