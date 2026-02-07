Liga Nacional de Futsal confirma divisões e data de início

Cascavel e Paraná - Cascavel – Uma reunião virtual definiu alguns detalhes para a temporada 2026 da Liga Futsal, que terá como principal novidade a divisão das equipes através de um ranqueamento e o sistema de acesso e rebaixamento.

A Liga Gold, que reúne as 16 melhores equipes do ranking, terá início no dia 27 de março. Os oito melhores ranqueados – Atlântico, Praia Clube, Jaraguá, Cascavel, ACBF, Magnus, Joinville e Pato – farão oito jogos em casa na primeira fase e sete partidas fora. O Cascavel Futsal estreia em casa contra o Tubarão. A segunda partida será uma semana depois em Umuarama.

Outra mudança deixa a LNF semelhante ao Campeonato Paranaense. Os quatro melhores da primeira fase estarão diretamente classificados para a fase 3, enquanto do 5º ao 12º colocado disputam mata-mata para ver quem avança.

A Liga Silver deverá contar com 14 equipes, com campeão e vice subindo para a Liga Gold. O terceiro colocado fará um play-off com o 14º da Liga Gold para definir acesso ou rebaixamento. As equipes das duas divisões terão, ainda, a Copa da Liga. Um torneio eliminatório, com jogo único, e que deverá valer vaga em competição continental.