Líderes, gaúchos retornam para “casa” em alta na Fórmula Truck

Rio Grande do Sul - A Fórmula Truck retorna ao Rio Grande do Sul no próximo fim de semana. Com programação a partir desta sexta-feira, a categoria reinaugura o Autódromo de Santa Cruz, com as provas da 7ª etapa sendo disputadas no domingo (14).

A expectativa é de que todas as dependências do autódromo estejam lotadas. Além da reinauguração da praça esportiva, os gaúchos estão em alta e lideram as categorias GT Truck (motores eletrônicos) e F-Truck (motores com bomba injetora) no Campeonato Interestadual, ao passo que na Copa SpeedMax, tem gaúcho na frente na categoria GT Truck. O paranaense Carlito Brito está em primeiro na classificação da categoria F-Truck na Copa SpeedMax, impedindo assim o domínio total dos gaúchos.

Liderança Gaúcha nos Campeonatos

No Campeonato Interestadual, o gaúcho Rafael Fleck lidera a categoria GT Truck, com 570 pontos, 10 pontos à frente do catarinense Túlio Bendo. Na categoria F-Truck, o gaúcho Diego Collet está na primeira colocação, com 620 pontos, 15 a mais do que o paranaense Márcio Rampon.