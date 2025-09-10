Líderes, gaúchos retornam para “casa” em alta na Fórmula Truck

Rio Grande do Sul - A Fórmula Truck retorna ao Rio Grande do Sul no próximo fim de semana. Com programação a partir desta sexta-feira, a categoria reinaugura o Autódromo de Santa Cruz, com as provas da 7ª etapa sendo disputadas no domingo (14).
A expectativa é de que todas as dependências do autódromo estejam lotadas. Além da reinauguração da praça esportiva, os gaúchos estão em alta e lideram as categorias GT Truck (motores eletrônicos) e F-Truck (motores com bomba injetora) no Campeonato Interestadual, ao passo que na Copa SpeedMax, tem gaúcho na frente na categoria GT Truck. O paranaense Carlito Brito está em primeiro na classificação da categoria F-Truck na Copa SpeedMax, impedindo assim o domínio total dos gaúchos.
Liderança Gaúcha nos Campeonatos
No Campeonato Interestadual, o gaúcho Rafael Fleck lidera a categoria GT Truck, com 570 pontos, 10 pontos à frente do catarinense Túlio Bendo. Na categoria F-Truck, o gaúcho Diego Collet está na primeira colocação, com 620 pontos, 15 a mais do que o paranaense Márcio Rampon.
Na disputa da Copa SpeedMax, o gaúcho Jorginho Feio está na liderança, com 460 pontos, enquanto que o paranaense Ricardo Ançay é o vice-líder, com 425 pontos. Na categoria F-Truck o paranaense Carlito Brito colocou água no chopp gaúcho e está em primeiro na classificação, com 595 pontos, mas pressionado pelo gaúcho Paulo César Seco, que está na segunda colocação, com 550 pontos.
Organização e apoio
A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Santa Cruz do Sul será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.