Cascavel e Paraná - Três jogos irão movimentar o Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Em dois deles, os líderes do campeonato estarão em campo para efetuarem jogos atrasados e ficarem em igualdade de partidas com os demais clubes. Porém, os jogos valem muito mais do que isso. Palmeiras e Flamengo disputam ponto a ponto o título da competição e não podem tropeçar sob o risco de ver o adversário abrir vantagem faltando cinco rodadas para o fim.



O Palmeiras voltou a treinar na última terça-feira visando o clássico contra o Santos, sábado, 21 horas, na Vila Belmiro. O técnico Abel Ferreira deve apelar para jogadores da base para tentar minimizar os efeitos dos nove desfalques que o time terá po conta das convocações para seleções na Data-FIFA e suspensões. Os convocados foram Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque. Além deles, Abel Ferreira não contará com Allan, punido pelo STJD, e Andreas Pereira, suspenso. Além da série de ausências, a situação do adversário também preocupa. Afinal, o Santos está na ZR e tem a necessidade de vencer para continuar com chances de permanência na elite.