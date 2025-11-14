Cascavel e Paraná - Três jogos irão movimentar o Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Em dois deles, os líderes do campeonato estarão em campo para efetuarem jogos atrasados e ficarem em igualdade de partidas com os demais clubes. Porém, os jogos valem muito mais do que isso. Palmeiras e Flamengo disputam ponto a ponto o título da competição e não podem tropeçar sob o risco de ver o adversário abrir vantagem faltando cinco rodadas para o fim.
O Palmeiras voltou a treinar na última terça-feira visando o clássico contra o Santos, sábado, 21 horas, na Vila Belmiro. O técnico Abel Ferreira deve apelar para jogadores da base para tentar minimizar os efeitos dos nove desfalques que o time terá po conta das convocações para seleções na Data-FIFA e suspensões. Os convocados foram Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque. Além deles, Abel Ferreira não contará com Allan, punido pelo STJD, e Andreas Pereira, suspenso. Além da série de ausências, a situação do adversário também preocupa. Afinal, o Santos está na ZR e tem a necessidade de vencer para continuar com chances de permanência na elite.
Flamengo
Também fora de casa, o Flamengo tem uma missão aparentemente mais tranquila diante do lanterna e já rebaixado Sport. A partida na Ilha do Retiro acontece no sábado, as 18h30. O time também foi afetado pelas convocações e lesões. São 11 desfalques – Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta estão com suas respectivas seleções. Pedro, Allan, Léo Ortiz e Jorginho estão tratando seus problemas médicos. Com isso, a escalação deve ter Rossi, Royal, Léo Pereira, João Victor, Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz (Saúl), Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique (Wallace Yan ou Juninho).