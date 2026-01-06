Cascavel e Paraná - Depois da empolgante partida diante do Juventus e do empate em 3 a 3, o FC Cascavel tenta se tornar líder do grupo 31 da Copa São Paulo nesta terça-feira. Para isso, precisará vencer o Retrô, a partir das 15h15, na Rua Javari, em São Paulo. O time pernambucano lidera o grupo após vencer o São Bento por 3 a 2. A outra partida do grupo terá Juventus x São Bento, que fazem a preliminar às13 horas.



O empate na estreia foi visto de maneira positiva pelo técnico Nenê Vanucci. Porém, ele lamentou que a equipe tenha sofrido três gols.