Cascavel e Paraná - Depois da empolgante partida diante do Juventus e do empate em 3 a 3, o FC Cascavel tenta se tornar líder do grupo 31 da Copa São Paulo nesta terça-feira. Para isso, precisará vencer o Retrô, a partir das 15h15, na Rua Javari, em São Paulo. O time pernambucano lidera o grupo após vencer o São Bento por 3 a 2. A outra partida do grupo terá Juventus x São Bento, que fazem a preliminar às13 horas.
O empate na estreia foi visto de maneira positiva pelo técnico Nenê Vanucci. Porém, ele lamentou que a equipe tenha sofrido três gols.
É provável que ele repita a formação inicial para a partida desta tarde com Tiago; Bernardo, Lucão, Edu e Nicolas; Pedrinho, Ayrton e Luizinho; Murilo, Negueba e Galdino.
Rodada 1
Apenas um time paranaense venceu na rodada de abertura da Copinha. Na manhã de domingo, o Operário passou pelo Paulínia, por 1 a 0, e lidera o grupo 20. O Athletico empatou com o Osasco, em 1 a 1. Hoje, o rubro-negro enfrenta o Maricá, líder do grupo 5. Já o Coritiba foi o único a perder na estreia, 4 a 2 para a Ponte Preta. Porém, ontem, o time garantiu a recuperação com uma vitória por goleada sobre o Real-RR. Como a Ponte Preta voltou a vencer e garantiu a vaga, o Coritiba faz um confronto direto com o Meia Noite pela segunda vaga do grupo.