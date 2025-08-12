Libertadores: São Paulo joga na Colômbia buscando vantagem

Cascavel e Paraná - As oitavas de final da Copa Libertadores será aberta nesta terça-feira com dois brasileiros em campo. Enquanto o Fortaleza recebe o Vélez Sarsfield, a partir das 19 horas, o São Paulo vai até a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional, no Estádio Atanásio Girardot, a partir das 21h30.
O tricolor conta com os reforços de Luan, Tapia e Dinenno, jogadores que foram inscritos para a fase mata-mata da competição sul-americana. Mesmo com os retornos, o técnico Hernán Crespo não se mostrou muito animado sobre as possibilidades de classificação e chegar a uma eventual final.
“Eu sonho, mas preciso ter os pés no chão. É um sonho para todos, torcedor, para os atletas, mas a realidade é outra. Sonho é sonho. Realidade é outra. Vamos tentar com todas as forças realizar um sonho. Mas pés no chão”, afirmou.
A provável escalação tricolor para esta noite tem Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira (André Silva).