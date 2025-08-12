Libertadores: São Paulo joga na Colômbia buscando vantagem

Cascavel e Paraná - As oitavas de final da Copa Libertadores será aberta nesta terça-feira com dois brasileiros em campo. Enquanto o Fortaleza recebe o Vélez Sarsfield, a partir das 19 horas, o São Paulo vai até a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional, no Estádio Atanásio Girardot, a partir das 21h30.

O tricolor conta com os reforços de Luan, Tapia e Dinenno, jogadores que foram inscritos para a fase mata-mata da competição sul-americana. Mesmo com os retornos, o técnico Hernán Crespo não se mostrou muito animado sobre as possibilidades de classificação e chegar a uma eventual final.