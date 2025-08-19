Libertadores: São Paulo aposta no fator casa

São Paulo - O Morumbis e o apoio da torcida são os trunfos do São Paulo para tentar avanças às quartas de final da Libertadores. Nesta terça-feira (19), o tricolor enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, a partir das 21h30, precisando de uma vitória simples para passar de fase. Em caso de empate, a vaga será definida nos tiros livres.

O time brasileiro está há 17 jogos sem perder, que significaria a segunda maior invencibilidade da história da Libertadores, ao lado de Flamengo (2020-21), Palmeiras (2023-24) e Sporting Cristal (1962-69), e se conseguir o resultado positivo esta noite pode igualar o recorde de 18 jogos atingido pelo Palmeiras e pelo Atlético Mineiro entre 2019 e 2022.

Com foco total na Libertadores, Hernán Crespo poupou quase todos os titulares no sábado (16), quando o time alternativo empatou com o Sport em 2 a 2. Para o duelo decisivo contra os colombianos no Morumbis, há expectativa de que o Tricolor repita o time do jogo de ida. Alguns dos principais desfalques são Calleri, Oscar, Arboleda, Wendell e Ryan Francisco, todos ainda machucados, além de Rafael Tolói, zagueiro que não foi inscrito a tempo.