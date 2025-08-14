Libertadores: No estádio da final, Palmeiras encara multidão

São Paulo - Quase 60 mil ingressos foram vendidos para a partida entre Universitario de Lima e Palmeiras, nesta quinta-feira (14), às 21h30, pela ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo acontece no Estádio Monumental de Lima, anunciado esta semana como palco da final da competição.

A semana alviverde teve baixos e altos. Começou com xingamentos da torcida para Abel Ferreira e tentativa de invasão do CT, mas terminou com o anúncio de contratações, como o goleiro Carlos Miguel. Para a partida de hoje o time terá como novidades à disposição do treinador o lateral Khellven e o atacante Ramón Sosa, contratados na última janela.

Porém, a lista de desfalques é grande, com Bruno Fuchs, em transição após edema na coxa esquerda, Paulinho (cirurgia na perna), Raphael Veiga (dores no púbis) e Bruno Rodrigues (transição). Outra ausência é Marcos Rocha. O veterano lateral-direito, porém, não foi relacionado por opção da comissão técnica, que conta com Giay e o reforço Khellven para o setor.

Na outra lateral, Piquerez está confirmado e celebra a marca de 200 jogos pelo Verdão.