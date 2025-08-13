Home Esportes

FUTEBOL

Libertadores: Fla e Inter abrem disputa sob pressão

Inter confia em recuperação da temporada diante do Flamengo Credito: Ricardo Duarte.
Inter confia em recuperação da temporada diante do Flamengo Credito: Ricardo Duarte.

Depois de seis anos, Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar em um mata-mata de Libertadores. Em 2019, o rubro-negro levou a melhor com uma vitória e um empate. Hoje, a partir das 21h30, no Maracanã, os times se enfrentam carregando uma pressão por melhores resultados no ano e, principalmente, pela disputa de um título.

Os cariocas carregam o peso da eliminação na Copa do Brasil e no Mundial de Clubes, mesmo tendo a ponta do Brasileirão. Já os gaúchos têm sofrido com resultados negativos dentro e fora de casa, e a cada partida a ameaça de mudança da comissão técnica aumenta.

Notícias Relacionadas

Filipe Luis terá que mudar o time mais uma vez por conta da suspensão de Arrascaeta. Porém, não contará com os jogadores contratados na última janela que seguem em adaptação.

Inter

Roger Machado contará com os retornos de Aguirre e Vitão. Outras trocas confirmadas são Ricardo Mathias e Alan Rodriguez, que tiveram boa participação na partida contra o Bragantino no fim de semana.

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos