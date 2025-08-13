Libertadores: Fla e Inter abrem disputa sob pressão

Depois de seis anos, Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar em um mata-mata de Libertadores. Em 2019, o rubro-negro levou a melhor com uma vitória e um empate. Hoje, a partir das 21h30, no Maracanã, os times se enfrentam carregando uma pressão por melhores resultados no ano e, principalmente, pela disputa de um título.
Os cariocas carregam o peso da eliminação na Copa do Brasil e no Mundial de Clubes, mesmo tendo a ponta do Brasileirão. Já os gaúchos têm sofrido com resultados negativos dentro e fora de casa, e a cada partida a ameaça de mudança da comissão técnica aumenta.
Filipe Luis terá que mudar o time mais uma vez por conta da suspensão de Arrascaeta. Porém, não contará com os jogadores contratados na última janela que seguem em adaptação.
Inter
Roger Machado contará com os retornos de Aguirre e Vitão. Outras trocas confirmadas são Ricardo Mathias e Alan Rodriguez, que tiveram boa participação na partida contra o Bragantino no fim de semana.