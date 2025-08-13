Libertadores: Fla e Inter abrem disputa sob pressão

Depois de seis anos, Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar em um mata-mata de Libertadores. Em 2019, o rubro-negro levou a melhor com uma vitória e um empate. Hoje, a partir das 21h30, no Maracanã, os times se enfrentam carregando uma pressão por melhores resultados no ano e, principalmente, pela disputa de um título.

Os cariocas carregam o peso da eliminação na Copa do Brasil e no Mundial de Clubes, mesmo tendo a ponta do Brasileirão. Já os gaúchos têm sofrido com resultados negativos dentro e fora de casa, e a cada partida a ameaça de mudança da comissão técnica aumenta.