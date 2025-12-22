Brasil - Estão definidos os potes da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O sorteio está marcado para 18 de março, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

A última equipe brasileira classificada para a competição foi o Corinthians, que venceu o Vasco nesse domingo (21/12), na final da Copa do Brasil. Além do Timão, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense estão na fase de grupos. Bahia e Botafogo jogarão a fase prévia do torneio.

Para o sorteio da fase de grupos, falta apenas a definição dos clubes que conseguirem vagas pela pré-Libertadores. No entanto, estes quatro times já estão definidos no pote 4.

Confira os potes da fase de grupos da Libertadores

Pote 1:

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Peñarol (Uruguai)

Nacional (Uruguai)

LDU (Equador)

Fluminense (Brasil)

Independiente del Valle (Equador)

Pote 2:

Lanús (Argentina)

Libertad (Paraguai)

Estudiantes (Argentina)

Cerro Porteño (Paraguai)

Corinthians (Brasil)

Bolívar (Bolívia)

Cruzeiro (Brasil)

Universitario (Peru)

Pote 3:

Junior Barranquilla (Colômbia)

Universidad Católica (Chile)

Independiente Santa Fe (Colômbia)

Rosario Central (Argentina)

Always Ready (Bolívia)

Coquimbo Unido (Chile)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Cusco (Peru)

Repescagem 4

Universidad Central (Venezuela)