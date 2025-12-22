Tudo sobre o sorteio dos potes da Copa Libertadores de 2026. Estão definidos os clubes brasileiros que avançaram - Foto: Reprodução/Flamengo
Tudo sobre o sorteio dos potes da Copa Libertadores de 2026. Estão definidos os clubes brasileiros que avançaram - Foto: Reprodução/Flamengo

Brasil - Estão definidos os potes da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O sorteio está marcado para 18 de março, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

A última equipe brasileira classificada para a competição foi o Corinthians, que venceu o Vasco nesse domingo (21/12), na final da Copa do Brasil. Além do Timão, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense estão na fase de grupos. Bahia e Botafogo jogarão a fase prévia do torneio.

Para o sorteio da fase de grupos, falta apenas a definição dos clubes que conseguirem vagas pela pré-Libertadores. No entanto, estes quatro times já estão definidos no pote 4.

Confira os potes da fase de grupos da Libertadores

Pote 1:

  • Flamengo (Brasil)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Boca Juniors (Argentina)
  • Peñarol (Uruguai)
  • Nacional (Uruguai)
  • LDU (Equador)
  • Fluminense (Brasil)
  • Independiente del Valle (Equador)

Pote 2:

Lanús (Argentina)

Libertad (Paraguai)

Estudiantes (Argentina)

Cerro Porteño (Paraguai)

Corinthians (Brasil)

Bolívar (Bolívia)

Cruzeiro (Brasil)

Universitario (Peru)

Pote 3:

  • Junior Barranquilla (Colômbia)
  • Universidad Católica (Chile)
  • Independiente Santa Fe (Colômbia)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Always Ready (Bolívia)
  • Coquimbo Unido (Chile)
  • Deportivo La Guaira (Venezuela)
  • Cusco (Peru)

Repescagem 4

Universidad Central (Venezuela)

Notícias Relacionadas

Platense (Argentina)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Mirassol (Brasil)

Repescagem 1

Repescagem 2

Repescagem 3

Pré-Libertadores

Os confrontos da Pré-Libertadores já estão definidos. Serão 20 equipes lutando por quatro vagas para a fase de grupos. Os duelos devem acontecer entre 3 de fevereiro e 12 de março.

O Botafogo começa a caminhada no torneio contra um representante da Bolívia que ainda será definido. Já o Bahia encara o O’Higgins, do Chile.

Confira todos os confrontos da Pré-Libertadores:

Fase 1:

E1: Representante da Bolívia x Deportivo Táchira (VEN)

E2: Juventud (URU) x Universidad Católica (EQU)

E3: 2 de Mayo (PAR) x Alianza Lima (PER)

Fase 2:

  • E2 da 1ª fase x Guaraní (PAR)
  • E1 da 1ª fase x Deportes Tolima (COL)
  • E3 da 1ª fase x Sporting Cristal (PER)
  • Representante do Equador x Argentinos Jrs (ARG)
  • Representante da Bolívia x Botafogo (BRA)
  • Carabobo (VEN) x Huachipato (CHI)
  • O’Higgins (CHI) x Bahia (BRA)
  • Livepool (URU) x Independiente Medellín (COL)

As oito equipes que avançarem jogarão a fase 3 da Pré-Libertadores e os quatro vencedores disputarão a fase de grupos.

Fonte: Metrópoles

Assuntos