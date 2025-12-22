Brasil - Estão definidos os potes da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O sorteio está marcado para 18 de março, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
A última equipe brasileira classificada para a competição foi o Corinthians, que venceu o Vasco nesse domingo (21/12), na final da Copa do Brasil. Além do Timão, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense estão na fase de grupos. Bahia e Botafogo jogarão a fase prévia do torneio.
Para o sorteio da fase de grupos, falta apenas a definição dos clubes que conseguirem vagas pela pré-Libertadores. No entanto, estes quatro times já estão definidos no pote 4.
Confira os potes da fase de grupos da Libertadores
Pote 1:
- Flamengo (Brasil)
- Palmeiras (Brasil)
- Boca Juniors (Argentina)
- Peñarol (Uruguai)
- Nacional (Uruguai)
- LDU (Equador)
- Fluminense (Brasil)
- Independiente del Valle (Equador)
Pote 2:
Lanús (Argentina)
Libertad (Paraguai)
Estudiantes (Argentina)
Cerro Porteño (Paraguai)
Corinthians (Brasil)
Bolívar (Bolívia)
Cruzeiro (Brasil)
Universitario (Peru)
Pote 3:
- Junior Barranquilla (Colômbia)
- Universidad Católica (Chile)
- Independiente Santa Fe (Colômbia)
- Rosario Central (Argentina)
- Always Ready (Bolívia)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Deportivo La Guaira (Venezuela)
- Cusco (Peru)
Repescagem 4
Universidad Central (Venezuela)
Platense (Argentina)
Independiente Rivadavia (Argentina)
Mirassol (Brasil)
Repescagem 1
Repescagem 2
Repescagem 3
Pré-Libertadores
Os confrontos da Pré-Libertadores já estão definidos. Serão 20 equipes lutando por quatro vagas para a fase de grupos. Os duelos devem acontecer entre 3 de fevereiro e 12 de março.
O Botafogo começa a caminhada no torneio contra um representante da Bolívia que ainda será definido. Já o Bahia encara o O’Higgins, do Chile.
Confira todos os confrontos da Pré-Libertadores:
Fase 1:
E1: Representante da Bolívia x Deportivo Táchira (VEN)
E2: Juventud (URU) x Universidad Católica (EQU)
E3: 2 de Mayo (PAR) x Alianza Lima (PER)
Fase 2:
- E2 da 1ª fase x Guaraní (PAR)
- E1 da 1ª fase x Deportes Tolima (COL)
- E3 da 1ª fase x Sporting Cristal (PER)
- Representante do Equador x Argentinos Jrs (ARG)
- Representante da Bolívia x Botafogo (BRA)
- Carabobo (VEN) x Huachipato (CHI)
- O’Higgins (CHI) x Bahia (BRA)
- Livepool (URU) x Independiente Medellín (COL)
As oito equipes que avançarem jogarão a fase 3 da Pré-Libertadores e os quatro vencedores disputarão a fase de grupos.
