Libertadores: confira dias e horários das quartas-de-final

BANDEIRADA

Dirceu Pacheco decide encerrar a careira

A etapa de encerramento do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada sábado (16), no Kartódromo Delci Damian, foi a última de Dirceu Pacheco Pires. Ele conquistou o quinto lugar na categoria 125 Pro, foi o vencedor da categoria 125 2T Acima de 45 anos e com este resultado sagrou-se campeão da temporada. Na 125 […]