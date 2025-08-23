Libertadores: confira dias e horários das quartas-de-final

JOGOS DE IDA
- 16/9 (terça) – 19h30 – Vélez Sarsfield x Racing – José Amalfitani – Paramount
- 17/9 (quarta) – 21h30 – River Plate x Palmeiras – Monumental de Núñez – Globo e ESPN
- 18/9 (quinta) – 19h – LDU x São Paulo – Casa Blanca – Paramount
- 18/9 (quinta) – 21h30 Flamengo x Estudiantes – Maracanã – ESPN
JOGOS DE VOLTA
- 23/9 (terça) – 19h30 – Racing x Vélez Sarsfield – El Cilindro – Paramount
- 24/9 (quarta) – 21h30 – Palmeiras x River Plate – Allianz Parque – Globo e ESPN
- 25/9 (quinta) – 19h – São Paulo x LDU – Morumbis – Paramount
- 25/9 (quinta) – 21h30 – Estudiantes x Flamengo – Jorge Luis Hirschi – ESPN