Libertadores abre semana decisiva

O tricolor joga classificado diante do Talleres, às 19 horas, no Morumbis. A casa são-paulina está invicta na Libertadores desde 2021. O meia Oscar é o mais novo desfalque por lesão, e junta-se a Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas Moura, Calleri, Lucca e Ferreira como ausências certas para a partida.

Desafios e Expectativas dos Clubes Brasileiros



Em situação bem diferente, o alvinegro carioca encara o Universidad de Chile, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O time chileno é o líder do grupo, mas precisa, ao menos de um empate para se classificar. Em caso de empate, o Botafogo precisará que o lanterna Carabobo derrote o vice-líder Estudiantes, em pleno Monumental de Nuñez. O time deve contar com o retorno do zagueiro Barboza, do meia Savarino e do atacante Mastriani.

Grupo B e a Definição das Vagas



O brupo B também será definido hoje. O River Plate já está garantido como primeiro colocado. Universitário, Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil dependem de vitória hoje para ficarem com a segunda vaga do grupo.