Cascavel e Paraná - O fixo Leozinho é o novo reforço do Cascavel Futsal para a sequência da temporada. Com 23 anos, ele estava no Cruzeiro desde o início do ano e agora chega para fortalecer o elenco.

Leozinho já passou por clubes tradicionais do futsal brasileiro, como Pato e Umuarama. No currículo, tem conquistas importantes, como a Taça Brasil e a Copa do Brasil.

Ele chega para reforçar o elenco que vive ótima fase, invicto e entre os líderes da Liga Nacional, além de fazer excelente campanha na Série Ouro do Paranaense.