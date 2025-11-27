Cascavel e Paraná - Símbolo máximo da memória esportiva de Cascavel, o Estádio Municipal Theodoro Colombelli — o tradicional Ninho da Cobra — prepara-se para uma transformação que resgata sua importância histórica e devolve protagonismo a um patrimônio de mais de 45 anos. Confirmado em Curitiba, o investimento de mais de R$ 5 milhões viabiliza o Novo Ninho da Cobra, para um amplo projeto de requalificação.

A ação recebeu apoio do governador Ratinho Junior, articulada pelo secretário das Cidades, Guto Silva, com mediação do deputado Gugu Bueno. O projeto foi apresentado pelo secretário de Esportes, Alexandre Guerino (Suco), que ressaltou a urgência dessa revitalização. Gugu Bueno lembrou que o Ninho da Cobra foi cenário de conquistas marcantes, incluindo o título paranaense de 1980 do Cascavel Esporte Clube, consolidando o estádio como referência afetiva e esportiva de gerações.

O Novo Ninho da Cobra terá infraestrutura moderna voltada ao esporte e ao lazer das famílias. O projeto inclui arquibancada para 1.360 torcedores, novos vestiários, banheiros, bar/cozinha, almoxarifado, praça de alimentação integrada à área de convivência, parquinho infantil, quadra para crianças, acesso remodelado e melhorias de circulação, iluminação, segurança e paisagismo. Para o secretário Suco, a obra devolve à comunidade um espaço que ajudou a construir a identidade esportiva de Cascavel. A licitação está prevista para o primeiro semestre de 2026.