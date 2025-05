Kartistas de Curitiba se encontram no Race Park para 2ª etapa do Metropolitano

São José dos Pinhais - Os kartistas de Curitiba e da região Metropolitana da capital paranaense se encontram neste sábado (10), no Kartódromo Race Park, em São José dos Pinhais, para a 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart.

Toda a programação será desenvolvida no sábado, com promoção e organização do Kart Park Esporte e Lazer com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). A competição conta com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Paraná, com patrocínio da Copel. A 2ª etapa terá as disputas das categorias Mirim, Cadete, F-4 Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior, 125 Sprinter, e 125 Sênior.