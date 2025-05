Kaká Magno avança no grid e celebra evolução

A primeira disputa da temporada da Stock Light foi marcada por muita superação, resiliência e evolução da paranaense Kaká Magno, que foi uma das maiores conquistadoras de posições nas três corridas que abriram a temporada da categoria no último fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mesmo não conseguindo participar de algumas sessões de treinos por conta de problemas mecânicos, ela apresentou uma evolução de mais de quatro segundos no tempo de volta e foi muito combativa nas corridas.

“Foi uma etapa desafiadora, marcada por imprevistos que exigiram muita paciência e resiliência. Não consegui participar dos treinos livres devido a problemas técnicos que fugiam do controle da equipe. Ainda assim, a Infinity Competições trabalhou intensamente para deixar o carro pronto para as três corridas do final de semana”, conta a piloto que agradeceu os patrocinadores Sanepar, CPA Postos, Usina Santa Terezinha, Copel, Sicredi e JMUSIC, além dos apoios da Vulton, Kapazi e Grupo Uninter.

Na primeira prova, Kaká Magno saiu da 23ª posição para terminar em 19º lugar, mesmo não contando com a direção hidráulica e sofrendo a quebra da bomba de direção na última volta. No domingo, com as corridas em rodada dupla, Kaká conquistou 11 posições na corrida e terminou o dia no 11º lugar entre os 23 carros que compõem o grid da categoria.