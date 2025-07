Juninho Berlanda vence e põe SG28 Racing no topo do pódio

O catarinense Juninho Berlanda conquistou a primeira vitória na Stock Light. O piloto da SG28 Racing venceu a corrida 3 da etapa disputada neste domingo (20), no Autódromo Velocittà, na região de Mogi-Guaçu, e fechou no topo do pódio o fim de semana de muita evolução em sua temporada de estreia. A equipe também comemorou dois pódios com Pipe Bartz, que se manteve entre os três primeiros do campeonato que fechou a primeira metade na pista paulista.

“Eu quis demais estar aqui e quem me conhece sabe o que estou passando neste processo de adaptação. Não foi um bom começo de etapa com a posição no quali, mas essa vitória tira um peso das costas e mostra que estou competitivo dentro da categoria. Vou seguir trabalhando forte para evoluir mais, conquistar mais. Só tenho que agradecer à Deus, à minha família e ao pessoal da equipe que me entregam um ótimo equipamento e me apoiam muito”, comentou o piloto que tem em seu carro as marcas da D.Borcath Construções e SG Alumínios. Além da vitória no geral, Juninho Berlanda também levou o troféu de vencedor entre os pilotos estreantes.

Pipe Bartz conquistou pódios de segundo e terceiro lugar e somou pontos suficientes para ficar entre os três primeiros colocados.

“Quero sempre mais e gostaria de sair daqui com vitória porque tínhamos carro competitivo em todas as provas. Porém, foram pontos importantes para o campeonato que é o objetivo principal da temporada”, afirmou Bartz.

Os resultados foram bastante celebrados por Carlos SG, CEO do projeto SG28 Racing.