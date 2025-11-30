Brasil - O judô brasileiro encerrou o Grand Slam de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, penúltima etapa internacional da temporada, com três medalhas de bronze.

A última foi conquistada neste domingo (30) pelo paulista Leonardo Gonçalves, da categoria até 100 kg. Quinto no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF), ele fez quatro lutas: venceu o eslovaco Benjamin Mataseje na estreia, perdeu para o húngaro Zsombor Veg, ganhou na repescagem do tadjique Dzhakhongir Madzhidov e superou o holandês Simeon Catharina na disputa do bronze.

O ouro ficou com o russo Arman Adamian, que derrotou o compatriota Idar Bifov. O espanhol naturalizado georgiano Nikoloz Sherazadishvili também levou bronze.

O Brasil teve ainda dois representantes neste domingo na categoria até 90 kg. Rafael Macedo, quinto do mundo, perdeu logo na estreia para o moldavo Vadim Ghimbovschi. Marcelo Fronckowiak venceu Abdulahad Majidov, mas caiu para o sérvio Nemanja Majdov.