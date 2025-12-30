Cascavel - O FC Cascavel está celebrando a transferência do garoto Cris Mencatto para o Grupo City, que administra o Bahia e outros clubes pelo mundo. O jogador foi revelado no projeto Talentos de Jesus após uma peneira em Três Barras do Paraná e atuou na equipe Sub-14.
Cris Mencatto já se destacava desde muito cedo no futsal, modalidade que praticou até os 13 anos de idade, onde demonstrava inteligência de jogo, qualidade técnica e personalidade dentro de quadra. Ao ingressar no futebol de campo, rapidamente mostrou ser um atleta extremamente versátil e diferenciado.
Com a preparação da comissão técnica do Sub-14 e Sub-15, ele aflorou sua capacidade para atuar em até três posições distintas e se adaptar a diferentes esquemas táticos, propositalmente preparando-o para o mercado, pois o clube viu que ele é um garoto de muita projeção.
Essa transição do futsal para o campo foi facilitada não apenas pelo talento natural do atleta, mas também pelo excelente trabalho desenvolvido pela equipe técnica do FC Cascavel, comandada pelo treinador Fábio Rosa.