Cascavel - O FC Cascavel está celebrando a transferência do garoto Cris Mencatto para o Grupo City, que administra o Bahia e outros clubes pelo mundo. O jogador foi revelado no projeto Talentos de Jesus após uma peneira em Três Barras do Paraná e atuou na equipe Sub-14.

Cris Mencatto já se destacava desde muito cedo no futsal, modalidade que praticou até os 13 anos de idade, onde demonstrava inteligência de jogo, qualidade técnica e personalidade dentro de quadra. Ao ingressar no futebol de campo, rapidamente mostrou ser um atleta extremamente versátil e diferenciado.