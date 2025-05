José Neto aprova novo carro e prevê evolução

“Foi um fim de semana tenso, mas de muita união entre as equipes para fazer a coisa acontecer. O importante é que os carros foram para a pista e fizemos duas corridas que serviram, basicamente, como uma adaptação. Fiquei muito satisfeito com os novos componentes. Ficou muito mais gostoso de guiar e muito responsivo às reduções de marchas, freadas e retomadas”, conta José Neto, que fez duas corridas conservadores pensando na preservação do equipamento e na evolução para as próximas etapas.

A estreia dos novos carros da Turismo Nacional foi marcada por uma série de desafios para pilotos e equipes com a montagem dos novos câmbios e motores e a adaptação aos novos pneus adotados pela categoria. Apesar de alguns percalços, a avaliação do piloto goiano José Neto é bastante positiva e deixa muita expectativa pelo que está por vir nas pistas.

“Foi a opção que as equipes adotaram para evitar que muita gente não terminasse a corrida. No nosso caso, a parte elétrica tem coisas a resolver. Aproveitamos as duas corridas como aprendizado para as próximas”, conta o piloto que tem em seu VW Polo da Brandão Motorsport as marcas da GO Imports, FBS Lubrificantes Especiais, Acácio Auto Peças e FR Premium Parts.

Dentro de três semanas, José Neto estará novamente na pista, desta vez no Autódromo de Cascavel (PR) para a disputa da segunda etapa. O calendário marca a realização da etapa Endurance, com três horas de duração. Além disso, é provável que algumas das corridas não realizadas em São Paulo sejam disputadas na pista paranaense.