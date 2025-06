Jorginho Feio e Márcio Limestone são os vitoriosos na Copa SpeedMax

Brasil - A Fórmula Truck teve a programação da 5ª etapa encerrada domingo (15), em Campo Grande, com a disputa da Copa SpeedMax, prova que reúne os competidores das categorias GT Truck e F-Truck que não foram ao pódio em suas respectivas corridas. E o Autódromo Orlando Moura, na capital do Mato Grosso do Sul, foi palco das vitórias do gaúcho Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Feio, na categoria GT Truck (motores eletrônicos) e do paranaense Márcio Limestone na F-Truck (motores com bomba injetora).

Esta foi a terceira vitória de Jorginho Feio na Copa SpeedMax na atual temporada. Ele havia ganho em Interlagos e Guaporé. Agora ele soma quatro vitórias, uma vez que foi o ganhador em Londrina no ano passado. Já Márcio Limestone voltou a dar seus saltos mortais em suas comemorações. Ele foi o campeão da Copa SpeedMax no ano passado.

Jorginho Feio venceu a categoria GT Truck, completando 12 voltas em 23m00s799, chegando 0s919 à frente do paranaense Roberto Luiz Ançay Filho, o segundo colocado. Ricardo Ançay se classificou em terceiro. Ele tinha vencido na pista, mas sofreu duas penalizações por exceder o limite de velocidade de 160,9 km/h no radar duas vezes nas voltas finais e caiu par terceiro.