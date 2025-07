Jogos Escolares do Paraná encerram com campeões definidos e vagas para os Jogos da Juventude

Paraná - O Centro de Convenções de Foz do Iguaçu foi palco do encerramento da entrega da última medalha dos Jogos Escolares na tarde de sábado (19). Os campeões desta fase garantiram vaga para representar o Estado do Paraná nos Jogos da Juventude, promovidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que ocorrerão de 10 a 26 de setembro, em Brasília (DF).

As disputas envolveram as modalidades de atletismo, atletismo paradesportivo, badminton, parabadminton, basquetebol, bocha adaptada, futsal, ginástica rítmica, ginástica rítmica paradesportiva, handebol, judô, natação, taekwondo, parataekwondo, tênis de mesa, wrestling, vôlei de praia, vôlei, xadrez e xadrez paradesportivo.

Os oito dias de competições reuniram mais de 6,3 mil pessoas, entre atletas e comissões técnicas, representando 739 escolas – sendo 531 públicas e 208 particulares – de 206 municípios. Somando às fases regionais e macrorregionais, já são mais de 61 mil atendimentos dos Jeps em 2025.

“É uma sensação de trabalho realizado. Uma competição de alto nível aqui em Foz do Iguaçu e saímos com o gostinho de quero mais. Um evento tão bonito e é fantástico o Governo do Estado poder fomentar o esporte“, comenta Márcia Tomadon, coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná. Neste ano, uma novidade foi a transmissão ao vivo de algumas modalidades durante os dias de competições no canal da Paraná Esportes.

Os Jeps são promovidos pelo Governo do Estado e realizados pela Secretaria do Esporte, com apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, da Secretaria da Educação (Seed) e dos Núcleos Regionais de Educação.

Toda a documentação oficial do evento – como boletins, programações, resultados e classificações – estará disponível na página da Secretaria do Esporte e também no aplicativo Paraná Esporte, disponível para Android e iOS. A final dos Jeps para a faixa etária de 12 a 14 anos acontecerá entre os dias 1º e 9 de agosto, no município de Toledo, no Oeste.

CLASSIFICAÇÃO FINAL (COLETIVAS):

BASQUETEBOL MASCULINO

1º – Colégio SESI Pato Branco – Pato Branco

2º – Colégio Estadual Eduardo V. Suplicy – Francisco Beltrão

BASQUESTEBOL FEMININO

1º – Colégio Almirante Tamandaré – Foz do Iguaçu

2º – Colégio SEPAM – Ponta Grossa

BASQUESTEBOL PARADESPORTIVO MASCULINO

1º – EMEE Escola Marilandense – Marilândia do Sul

2º – EMEE La Salette – Nova Londrina

BASQUESTEBOL PARADESPORTIVO FEMININO

1º – EMEE APAE Maria Mendes Valente – Bela Vista do Paraíso

2º – EMEE João Paulo II – Loanda

FUTSAL PARADESPORTIVO MASCULINO

1º – EMEE Rosalina Fernandes de Jesus – Salto do Itararé

2º – EMEE Rafael C da Rocha – Itaguajé

FUTSAL PARADESPORTIVO FEMININO

1º – EMEE APAE Santa Rita – Londrina

2º – EMEE João Professor – Japira