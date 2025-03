Jogos Escolares de Cascavel reúne mais de 2,2 mil atletas de 53 escolas

Cascavel e Paraná - A fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná em Cascavel foi aberta na noite de ontem (27) com a tradicional no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, com o primeiro duelo no futsal logo em seguida. Logo em seguida acontece uma partida do futsal. Durante os dias de competição serão mais de 2,2 mil atletas de 53 escolas que pertencem ao Núcleo Regional de Educação. De acordo com o gerente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Alceu Martins Junior, “os números apontam que esta será a maior fase municipal entre todas as que estão sendo realizadas no estado”.

A competição deste ano, de fato, está registrando o maior número de alunos-atletas dos últimos anos dos colégios estaduais da rede pública e privada de Cascavel.