Jogos da Juventude: Paraná fecha primeira fase com vice-liderança no quadro de medalhas

Paraná - O Paraná encerrou o 1º bloco dos Jogos da Juventude 2025, em Brasília, com uma campanha de destaque. A delegação paranaense soma 53 medalhas – 14 de ouro, 20 de prata e 19 de bronze, garantindo a 2ª colocação geral no quadro de medalhas
Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o evento é a maior competição nacional de base, reunindo atletas das 27 unidades da Federação até 25 de setembro. O Paraná participa com 225 integrantes entre atletas e treinadores, classificados a partir dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), categoria 15 a 17 anos.
Destaque do Paraná em Atletismo e Natação
As principais conquistas vieram do atletismo e da natação que, juntos, somaram 39 medalhas. O atletismo confirmou sua força com 20 pódios (8 ouros, 7 pratas e 5 bronzes), incluindo títulos como o de Letícia Dominelli no lançamento de disco feminino, Maria Clara Francez no salto em altura e Nicole Herdy nos 3.000 metros.
Na natação, foram 19 medalhas (3 ouros, 8 pratas e 8 bronzes), com destaque para Gabriel Santos Carraro, campeão nos 100m livre e 100m borboleta, além da vitória no revezamento 4×100 medley misto.
Outras Modalidades em Evidência
A esgrima surpreendeu positivamente, com Laís Rossa levando o ouro na espada individual e no torneio de duplas mistas, e Henrique Freiberger ficou com a prata no individual.
Outros resultados importantes vieram do tênis de mesa (5 medalhas, incluindo o ouro por equipes femininas), do ciclismo (5 medalhas, com pódios de Ryan Murari e Laura Zenovelo) e da ginástica artística, com bronze para Agatha Luise na trave de equilíbrio.
Avaliação e Próximos Passos
A coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Márcia Tomadon, que acompanha a delegação em Brasília, avaliou o desempenho paranaense. “O Paraná teve uma excelente participação no primeiro bloco, com destaque para o atletismo e a natação, que já eram nossas grandes apostas. Tivemos também uma surpresa muito bacana na esgrima, com a Laís e o Henrique faturando praticamente todas as medalhas da modalidade. Agora começam as modalidades coletivas, como basquete e futsal, e estamos muito confiantes”, afirmou.
Próximos Blocos de Competições
PRÓXIMOS BLOCOS – O 2º bloco de competições acontece de 15 a 19 de setembro, com disputas em wrestling, basquete, futsal, vôlei de praia, águas abertas, triathlon e remo virtual. Já o 3º bloco será de 21 a 25 de setembro, com badminton, judô, handebol, voleibol, ginástica rítmica e taekwondo.
Acompanhe os Jogos
ACOMPANHE – Os resultados oficiais estão disponíveis no site dos Jogos da Juventude 2025 e as competições podem ser acompanhadas ao vivo no canal Time Brasil no YouTube. A lista completa de medalhas paranaenses no 1º bloco está disponível AQUI.
Fonte: AEN