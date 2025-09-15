Jogos da Juventude: Paraná fecha primeira fase com vice-liderança no quadro de medalhas

Paraná - O Paraná encerrou o 1º bloco dos Jogos da Juventude 2025, em Brasília, com uma campanha de destaque. A delegação paranaense soma 53 medalhas – 14 de ouro, 20 de prata e 19 de bronze, garantindo a 2ª colocação geral no quadro de medalhas

Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o evento é a maior competição nacional de base, reunindo atletas das 27 unidades da Federação até 25 de setembro. O Paraná participa com 225 integrantes entre atletas e treinadores, classificados a partir dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), categoria 15 a 17 anos.

Destaque do Paraná em Atletismo e Natação

As principais conquistas vieram do atletismo e da natação que, juntos, somaram 39 medalhas. O atletismo confirmou sua força com 20 pódios (8 ouros, 7 pratas e 5 bronzes), incluindo títulos como o de Letícia Dominelli no lançamento de disco feminino, Maria Clara Francez no salto em altura e Nicole Herdy nos 3.000 metros.

Na natação, foram 19 medalhas (3 ouros, 8 pratas e 8 bronzes), com destaque para Gabriel Santos Carraro, campeão nos 100m livre e 100m borboleta, além da vitória no revezamento 4×100 medley misto.

Outras Modalidades em Evidência

A esgrima surpreendeu positivamente, com Laís Rossa levando o ouro na espada individual e no torneio de duplas mistas, e Henrique Freiberger ficou com a prata no individual.