Jogo atrasado mantém FC Cascavel no G4

Com a derrota, o time de Goiás permanece na vice-liderança, mas apenas um ponto à frente do Cascavel que é o quarto colocado. Já o Monte Azul, adversário do próximo sábado, subiu para a sexta colocação, com 10 pontos.

Cascavel e Paraná - O FC Cascavel foi beneficiado pelo resultado da única partida do grupo 7 disputada no fim de semana passado. O Monte Azul venceu o Goiatuba, por 3 a 2, e mantém o aurinegro mais perto dos times que estão na parte de cima da tabela.

Torcida solidária: Stein Cascavel promove campanha do agasalho no jogo do próximo domingo (29)



Depois de um período de folga no feriado, o elenco cascavelense se reapresentou ontem para os trabalhos visando a partida da décima rodada, que acontecerá no Estádio Olímpico.



SUB20

O time sub-20 garantiu um empate, sem gols, com o Paraná Clube, no jogo de ida das quartas-de-final do Paranaense. Agora, a partida da volta será disputada no Ninho da Cobra, sábado, e quem vencer ficará com a vaga para as semifinais. Nos outros jogos, Hope 3×1 Operário, Araucária 1×2 Athletico e Coritiba 2×1 Azuriz.