Jogo antecipado vale a liderança

Paraná e Pato Branco - Apesar de o campeonato ainda estar na oitava rodada, Pato e Cascavel se enfrentam nesta sexta-feira (16), antecipando a abertura da 11ª rodada. O jogo acontece no Ginásio Dolivar Lavarda, a partir das 20h05, e pode colocar o vencedor na liderança da competição. Até o momento, o Marreco lidera com 22 pontos, enquanto Pato e Cascavel vêm logo atrás, com 19. A empolgação demonstrada pelos torcedores com as dez partidas de invencibilidade não afeta o elenco, que segue treinando forte para manter-se firme nas duas competições.

Uma das boas notícias é a recuperação de Lucão, após lesão. “Felizmente, tivemos um tempo para parar e tratar. Agora, já estou treinando sem dor e estou 100% para fazer um grande jogo — especialmente por se tratar de um clássico, que sempre é definido nos detalhes. O importante é pontuarmos”, afirmou o jogador, que fica como opção para o técnico Deividy Hadson. Vitinho é o único desfalque para a partida.