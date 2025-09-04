Joelson Alves quer pódio na categoria F-4 Super Sênior

Cascavel - Defendendo a equipe Consórcio Transdesk/Consórcio Ademicon/Ralson Pneus, o cascavelense Joelson Alves disputa o Campeonato Paranaense de Kart com o objetivo de ir ao pódio da categoria F-4 Super Sênior.

A competição começa hoje e vai até sábado, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

Joelson diz que fez uma preparação intensa nos últimos 15 dias, com treinos todos os dias.