João Bortoluzzi vence e lidera entre os rookies da Stock Light

O que era um sonho se transformou em realidade para o chapecoense João Bortoluzzi. No último fim de semana ele estreou na Stock Light conquistou o primeiro pódio com vitória entre os pilotos rookies e um segundo lugar no geral. Com os resultados, o piloto lidera o campeonato dos estreantes e ocupa a quinta posição na classificação geral da categoria que oferta um prêmio superior a R$2,5mi ao campeão e a possibilidade de ascender à principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car.

“É muito bom. Chegamos com muita competitividade mesmo depois de todo o trabalho que a equipe teve. É uma equipe nova, com equipamento novo, e eu estou passando por um processo de adaptação. Então, esse pódio geral e a vitória rookie tem um gostinho pra lá de especial”, salienta o piloto que conta com o patrocínio do Grupo VAAPTY através da VAAPTY Franchising e VA Bank, além da voestalpine, Install e Sul Corte.

Depois de cometer um erro no treino classificatório, Bortoluzzi largou da 13ª colocação e terminou a corrida 1 duas posições a frente. Na corrida 2, também largando de 13º, ele foi tocado e rodou logo na primeira volta, caindo para a última posição. Foi aí que começou uma reação espetacular com 15 posições conquistadas para terminar a prova em 8º. Com a inversão do grid para a corrida 3, Bortoluzzi largou na primeira fila e terminou na segunda posição geral e primeiro entre os pilotos estreantes.

“Foi uma corrida praticamente perfeita. Vencer na minha primeira vez na rookie e ir ao pódio na estreia era um sonho. Acho que, agora, já dá pra começar a sonhar com o título”, aponta João Bortoluzzi.