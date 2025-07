Invicto, Stein pega o Resenhas na LFF

“As expectativas para esta partida são altas. Reconhecemos que enfrentaremos um adversário difícil, com uma equipe talentosa, bem treinada e organizada, que se destaca pela velocidade nas transições. Nossa semana de preparação tem sido focada em identificar os pontos fortes da equipe adversária e as oportunidades que podemos explorar, como sempre fazemos.

Com 25 pontos em nove partidas, o Stein Cascavel tenta confirmar a vaga diante de um equipe que costuma fazer valer o mando de quadra. A equipe goiana é a sexta colocada com quatro vitórias em nove partidas.

Amanhã teremos a última sessão de ajustes, e na sexta-feira partiremos para o local do jogo. Apesar do respeito que temos pelo nosso oponente, estamos confiantes em nossa capacidade de obter um resultado positivo para Cascavel, com o objetivo de manter a liderança na primeira fase”, explica o treinador Marcio Coelho.



Rodada



O sábado terá outros quatro jogos pela competição. Em Pato Branco, a Unidep recebe a lanterna APCEF, do Sergipe, a partir das 20 horas. No Rio Grande do Sul, a Malgi enfrenta o São José, enquanto em Chapecó, o Female pega a Leoas da Serra em um clássico regional. Fechando os jogos do dia, o Taboão Magnus recebe o Barateiro.