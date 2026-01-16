Cascavel e Paraná - Invicto após três rodadas do Campeonato Paranaense, o FC Cascavel inicia uma sequência importante longe do Estádio Olímpico. A Serpente Aurinegra enfrenta o Cianorte neste domingo (18), às 17h30, no Estádio Albino Turbay, e na sequência mede forças com o Operário, em Ponta Grossa, em compromissos que podem consolidar a equipe na zona de classificação do Grupo A.
Com cinco pontos somados, após uma vitória e dois empates, o Cascavel aparece entre os classificados e aposta no bom desempenho apresentado nas primeiras rodadas para seguir pontuando. O único triunfo até agora foi justamente fora de casa, diante do Galo Maringá, por 1 a 0, na segunda rodada.
Na última quarta-feira (14), a equipe voltou a mostrar intensidade e abriu o placar cedo contra o Andraus Brasil, em casa. Aos 18 minutos, após cruzamento na área, o lateral Cleiton tentou afastar e acabou desviando contra o próprio patrimônio, com a bola ainda tocando em Peçanha antes de entrar. A reação do adversário veio seis minutos depois, em um chute de fora da área de Felipe Valdívia, que decretou o empate.
Desempenho e Confiança
Apesar das chances criadas no segundo tempo, o placar permaneceu inalterado. Para o técnico César Bueno, o desempenho apresentado mantém o time confiante para a sequência. “Em desempenho, fomos superiores nos três jogos. Agora precisamos transformar isso em resultados, principalmente somando vitórias”, avaliou.
Próximos jogos
Após os dois compromissos como visitante, o FC Cascavel volta a atuar no Estádio Olímpico no dia 24 de janeiro, quando recebe o Coritiba, às 16h.