Cascavel e Paraná - Invicto após três rodadas do Campeonato Paranaense, o FC Cascavel inicia uma sequência importante longe do Estádio Olímpico. A Serpente Aurinegra enfrenta o Cianorte neste domingo (18), às 17h30, no Estádio Albino Turbay, e na sequência mede forças com o Operário, em Ponta Grossa, em compromissos que podem consolidar a equipe na zona de classificação do Grupo A.

Com cinco pontos somados, após uma vitória e dois empates, o Cascavel aparece entre os classificados e aposta no bom desempenho apresentado nas primeiras rodadas para seguir pontuando. O único triunfo até agora foi justamente fora de casa, diante do Galo Maringá, por 1 a 0, na segunda rodada.

Na última quarta-feira (14), a equipe voltou a mostrar intensidade e abriu o placar cedo contra o Andraus Brasil, em casa. Aos 18 minutos, após cruzamento na área, o lateral Cleiton tentou afastar e acabou desviando contra o próprio patrimônio, com a bola ainda tocando em Peçanha antes de entrar. A reação do adversário veio seis minutos depois, em um chute de fora da área de Felipe Valdívia, que decretou o empate.