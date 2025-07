Internacional quer abrir vantagem para descansar

Rio Grande do Sul - O Internacional quer aproveitar a má-fase do Fluminense e construir uma boa vantagem na partida desta quarta-feira (30), no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca está sem vencer desde que retornou do Mundial de Clubes, um total de cinco partidas. Ao longo da história, além de terem decidido a competição em 1992 quando o Colorado deu a ‘volta olímpica’, cada clube conquistou um título do torneio, mas o currículo dos técnicos Roger Machado e Renato Portaluppi é bem maior. Juntos eles somam sete taças em dez finais disputadas ao longo das carreiras.