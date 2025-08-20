Inter tem novo desafio contra o Mengo pela Libertadores

Rio Grande do Sul - O Brasil vai definir, nesta quarta-feira (20), mais um de seus representantes nas quartas de final da Libertadores. A partir das 21h30, o Internacional enfrenta o Flamengo, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas. Será o terceiro jogo entre as equipes em menos de 10 dias. Nas duas outras partidas o Flamengo levou a melhor, na ida da Libertadores e no Brasileirão.

Hoje, o time carioca joga com a vantagem do empate, mas qualquer placar favorável ao Colorado pode assegurar a vaga aos gaúchos ou levar a decisão para os tiros livres.