Brasil - Internacional e Palmeiras se enfrentam no Beira-Rio, a partir das 21h30 desta quinta-feira, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.



Apesar de estar embalado pela classificação às semifinais do Gauchão, o time ainda não sabe o que é vencer na competição nacional.



O técnico Paulo Pezzolano não contará com Benjamin e deve repetir a formação inicial da partida contra o Flamengo.



“Ainda não vencemos, mas poderíamos ter ganhado os dois jogos. O importante é que o time está dando a cara. Se chegamos perto de vencer é que estamos prontos para ganhar. Vamos pegar um dos melhores times do Brasil. Estamos nos preparando para outra final. Se não ganhar no próximo jogo, será no seguinte. É um ano longo”, afirmou.



Após a vitória sobre o Corinthians, o Verdão pretende manter a sequência positiva sobre o time gaúcho. No ano passado foram duas vitórias. Com quase todo o elenco à disposição, o técnico Abel Ferreira pode repetir sua escalação ideal, utilizada contra Corinthians e Vitória, nos últimos dois jogos.