Inter encara Nacional em “jogo do ano” na Liberta

Com a necessidade de uma vitória para levar a decisão da vaga para a última rodada, o Internacional entra em campo na noite desta quinta-feira para enfrentar o Nacional, do Uruguai. O duelo está previsto para as 19h e será disputado no Gran Parque Central, em Montevideo e faz ampliar a pressão sobre os colorados que ainda não sabem o que é vencer fora de casa desde a final do Gauchão.



Por conta destes ingredientes, boa parte dos integrantes do elenco e diretoria que deram entrevistas ontem, afirmaram ser o jogo do ano em termos de pretensões na Libertadores.

“É o jogo mais decisivo do ano e vamos buscar as soluções para conseguir uma vitória fora de casa e seguir vivos na competição, que é muito importante para nós”, declarou o técnico Roger Machado.