Inter e Corinthians vale fuga da ZR

Cascavel e Paraná - Separados por apenas um ponto na classificação, Internacional e Corinthians se enfrentam no Beira-Rio, às 19h30, com o objetivo de se distanciar da zona de rebaixamento, que está seis pontos atrás do time gaúcho.

Com uma longa sequência sem vitórias, o Internacional aposta no técnico Ramón Díaz e no conhecimento que ele tem do Corinthians para buscar a vitória. Durante a curta semana de trabalho, o treinador procurou resolver os problemas do setor defensivo, que tem sido vazado em todos os jogos — já são 38 gols sofridos no Brasileirão. As voltas de Aguirre, Juninho e Bernabei devem contribuir para essa melhora.