As inscrições para o Bolsa Atleta começam em 19 de dezembro. Descubra os requisitos e benefícios do programa - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Brasil - As inscrições para o Bolsa Atleta 2026 começam nesta segunda-feira (19). O programa oferece pagamentos mensais por um ano a atletas de diversas categorias que tenham obtido resultados em competições no ano anterior.

O edital prevê cinco categorias: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico, atleta internacional, atleta nacional, atleta de base e atleta estudantil, com bolsas que variam de R$ 410 a R$ 16.629, financiadas pelo Ministério dos Esportes.

Em 2025, o programa bateu recorde, com 9.207 atletas beneficiados, superando os 8.739 do ano anterior. Podem concorrer praticantes de todas as modalidades olímpicas, paralímpicas ou surdolímpicas.

Para atletas olímpicos, o critério de elegibilidade inclui ter integrado a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de verão em Paris 2024, Jogos de Inverno em Beijing 2022, Jogos Surdolímpicos de verão em Tóquio 2025 ou de inverno em Erzurum 2022.

O edital completo com todos os detalhes pode ser encontrado no Diário Oficial da União

Cronograma do Edital Bolsa Atleta 2026

Confira abaixo o cronograma do edital para o Bolsa Atleta 2026

 PRAZOSETAPAS 
19/1 a 6/2/2026 (19 dias corridos)Inscrição online
II Até 30 dias corridos (da primeira notificação*)Complementação de documentos comprobatórios (se for o caso)
III23/3 a 27/3/2026Publicação da primeira lista de contemplados
IVAté 10 dias corridos (nos termos da Cláusula Nona)Recurso
V20/4 a 24/4/2026Publicação da lista de atletas que tiverem o recurso deferido

Fonte: Agência Brasil

