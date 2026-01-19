Brasil - As inscrições para o Bolsa Atleta 2026 começam nesta segunda-feira (19). O programa oferece pagamentos mensais por um ano a atletas de diversas categorias que tenham obtido resultados em competições no ano anterior.

O edital prevê cinco categorias: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico, atleta internacional, atleta nacional, atleta de base e atleta estudantil, com bolsas que variam de R$ 410 a R$ 16.629, financiadas pelo Ministério dos Esportes.

Em 2025, o programa bateu recorde, com 9.207 atletas beneficiados, superando os 8.739 do ano anterior. Podem concorrer praticantes de todas as modalidades olímpicas, paralímpicas ou surdolímpicas.

Para atletas olímpicos, o critério de elegibilidade inclui ter integrado a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de verão em Paris 2024, Jogos de Inverno em Beijing 2022, Jogos Surdolímpicos de verão em Tóquio 2025 ou de inverno em Erzurum 2022.