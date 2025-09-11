Inscrições abertas para os ralis da Mitsubishi em Ponta Grossa

Ponta Grossa - As inscrições para a 6ª etapa do Mitsubishi Motorsports e 4ª etapa do Mitsubishi Outdoor estão abertas. Esta é a quarta vez no ano que ambos os rallies ocorrem paralelamente em uma mesma cidade. A expectativa é reunir centenas de clientes em Ponta Grossa (PR) entre os dias 19 e 20 deste mês.

As inscrições – condicionadas à doação de uma cesta básica e cinco produtos de higiene por veículo, válido para piloto e um acompanhante – são bastante concorridas e costumam esgotar em minutos. Para saber mais e inscrever-se no Mitsubishi Motorsports, acesse o site https://www.mitsubishimotors.com.br/mundo-mit/mitsubishi-motorsports.