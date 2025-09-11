Inscrições abertas para os ralis da Mitsubishi em Ponta Grossa

Ponta Grossa - As inscrições para a 6ª etapa do Mitsubishi Motorsports e 4ª etapa do Mitsubishi Outdoor estão abertas. Esta é a quarta vez no ano que ambos os rallies ocorrem paralelamente em uma mesma cidade. A expectativa é reunir centenas de clientes em Ponta Grossa (PR) entre os dias 19 e 20 deste mês.
As inscrições – condicionadas à doação de uma cesta básica e cinco produtos de higiene por veículo, válido para piloto e um acompanhante – são bastante concorridas e costumam esgotar em minutos. Para saber mais e inscrever-se no Mitsubishi Motorsports, acesse o site https://www.mitsubishimotors.com.br/mundo-mit/mitsubishi-motorsports.
Ambos os rallies – Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi Outdoor – têm como foco reunir grupos de famílias e amigos para viverem momentos de adrenalina inesquecíveis nas mais belas paisagens do Brasil – e tudo isso a bordo de seus veículos Mitsubishi próprios equipados com tração 4×4.
A etapa paranaense oferecerá trilhas desafiadoras e, ao mesmo tempo, deslumbrantes em meio às fazendas de araucárias da região. Além disso, o percurso enfrentará relevos montanhosos, que podem chegar a mais de 1000 metros de altitude.