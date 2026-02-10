A CFA (Comissão Feminina de Automobilismo) da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) anunciou nesta semana a programação do FIA Girls on Track Estágio em Motorsports para 2026.
Serão realizados três estágios, com dez vagas oferecidas em cada um, para mulheres com idades de 18 a 35 anos.
A programação é composta por três estágios multidisciplinares, nas áreas de engenharia, mecânica e comunicação, na Porsche Cup, na Copa Truck e no Endurance Brasil.
As interessadas em participar dos estágios podem se inscrever por meio de link localizado no linktr.ee do perfil da CFA no Instagram (@cfabrasil), até o dia 18 de setembro.