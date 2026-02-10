A CFA (Comissão Feminina de Automobilismo) da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) anunciou nesta semana a programação do FIA Girls on Track Estágio em Motorsports para 2026.

Serão realizados três estágios, com dez vagas oferecidas em cada um, para mulheres com idades de 18 a 35 anos.