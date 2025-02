Imprensa europeia repercute gol olímpico de Neymar: “Craque de volta”

São Paulo - O atacante Neymar foi um dos destaques da última rodada do Campeonato Paulista ontem (23). Além de duas assistências, o jogador do Santos marcou um gol olímpico na vitória por 3 x 0 diante da Inter de Limeira. E o golaço repercutiu na mídia europeia, que destacou o bom desempenho do Camisa 10.

O Marca, da Espanha, apontou o bom jogo do atacante santista: “Neymar, um gol olímpico e duas assistências em meia hora de sonho”, diz a matéria. Outro veículo espanhol, o As, destacou a “lição magistral na bola parada”. As três contribuições a gols do craque na partida vieram de cobranças de escanteio.

Já o periódico português A Bola exaltou a retomada da boa forma de Neymar: “Craque de volta: Neymar faz gol olímpico pelo Santos”, destacou. O L’Équipe, da França, foi outro que repercutiu o bom desempenho do atacante. “Escanteio direto soberbo de Neymar, também assistência dupla com o Santos”, apontou a matéria jornal francês.