Imbatível: Mesmo fora de casa, Stein goleia o Londrina pela Série Ouro

Cascavel - O Stein Cascavel Futsal segue fazendo história no Campeonato Paranaense Série Ouro. Ontem (23), a equipe conquistou mais uma vitória e manteve a campanha invicta na competição, vencendo o Londrina por 4 a 0, em jogo realizado fora de casa, na cidade de Jataizinho.

Os gols do Stein foram marcados por Jaque Nunes, Duda, Michi e Bebel, confirmando a força ofensiva e a regularidade do time, que continua firme na busca pelo título estadual.

Com o resultado, o Stein não apenas reafirma sua superioridade dentro das quatro linhas, mas também se distancia na liderança da competição, mostrando consistência tanto em casa quanto fora.