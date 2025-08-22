Hoje tem Serpente em quadra! Cascavel visita o Atlântico no RS

Cascavel - O Cascavel Futsal volta à quadra nesta sexta-feira (22), para mais um importante desafio pela Liga Nacional de Futsal. A Serpente Tricolor enfrenta o Atlântico, no Ginásio CER Atlântico, em Erechim/RS, pela 18ª rodada da competição nacional.

O time cascavelense chega para o confronto embalado após vitória em casa sobre o Joaçaba por 5 a 1. A equipe ocupa atualmente a 8ª colocação na tabela, com 29 pontos somados.

O adversário, campeão nacional em 2023, é um dos destaques da LNF e aparece em 3º lugar, com 40 pontos conquistados.