Hoje tem Serpente em quadra! Cascavel visita o Atlântico no RS

Cascavel - O Cascavel Futsal volta à quadra nesta sexta-feira (22), para mais um importante desafio pela Liga Nacional de Futsal. A Serpente Tricolor enfrenta o Atlântico, no Ginásio CER Atlântico, em Erechim/RS, pela 18ª rodada da competição nacional.
O time cascavelense chega para o confronto embalado após vitória em casa sobre o Joaçaba por 5 a 1. A equipe ocupa atualmente a 8ª colocação na tabela, com 29 pontos somados.
O adversário, campeão nacional em 2023, é um dos destaques da LNF e aparece em 3º lugar, com 40 pontos conquistados.
Baixas e reforço
Para o duelo, o técnico Deividy Hadson terá desfalques importantes. Jonas e Leozinho seguem em recuperação no departamento médico, enquanto o goleiro Gustavinho está fora após sofrer uma entorse no tornozelo. O pivô Dudu também é dúvida, em função de um trauma sofrido na última partida.
A boa notícia é o retorno do fixo Carlão, que volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão na rodada anterior.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no YouTube, pelos canais LNF TV e Canal GOAT. A bola rola às 19h30, horário de Brasília.