Hoje tem decisão! Stein Cascavel enfrenta o Barateiro por vaga na semifinal da Taça Brasil

Cascavel - O Stein Cascavel Futsal se prepara para o seu terceiro compromisso na Taça Brasil de Futsal Feminino. O adversário será o Barateiro Havan Futsal (SC), em duelo marcado para esta quinta-feira (02), às 18h.

A equipe cascavelense lidera o Grupo C e é dona do melhor ataque da competição. Em duas partidas, já balançou as redes 17 vezes e sofreu apenas um gol. Com seis pontos conquistados, o Stein garante vaga na semifinal em caso de nova vitória ou empate com gol.

O Barateiro, que também venceu seus dois primeiros confrontos, soma a mesma pontuação e entra em quadra igualmente em busca da classificação, podendo levar pela vitória ou empate sem gols.

Destaque da Partida

Entre os 17 gols marcados pelo Stein, 4 levam o nome da Duda, uma das artilheiras da competição. Ela destaca a importância de ter vencido o último embate.