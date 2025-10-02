Hoje tem decisão! Stein Cascavel enfrenta o Barateiro por vaga na semifinal da Taça Brasil

Cascavel - O Stein Cascavel Futsal se prepara para o seu terceiro compromisso na Taça Brasil de Futsal Feminino. O adversário será o Barateiro Havan Futsal (SC), em duelo marcado para esta quinta-feira (02), às 18h.
A equipe cascavelense lidera o Grupo C e é dona do melhor ataque da competição. Em duas partidas, já balançou as redes 17 vezes e sofreu apenas um gol. Com seis pontos conquistados, o Stein garante vaga na semifinal em caso de nova vitória ou empate com gol.
O Barateiro, que também venceu seus dois primeiros confrontos, soma a mesma pontuação e entra em quadra igualmente em busca da classificação, podendo levar pela vitória ou empate sem gols.
Destaque da Partida
Entre os 17 gols marcados pelo Stein, 4 levam o nome da Duda, uma das artilheiras da competição. Ela destaca a importância de ter vencido o último embate.
“O jogo contra o Resenhas foi importantíssimo, precisávamos dos três pontos para não ter que ir para o jogo que decide a semifinal dependendo apenas da vitória. Graças a Deus ganhamos, ficamos bastante com a bola e conseguimos mostrar nosso desempenho”, contou a jogadora.
A atleta comemorou a vitória e os gols que marcou pela equipe, e falou das expectativas para o próximo desafio:
“Estou feliz pelos dois gols na última partida, por conseguir ajudar a equipe e mais feliz ainda pela vitória, que nos dá mais confiança para o jogo contra a equipe de Brusque. Vamos em busca da classificação, que a gente consiga impor nosso jogo, errar o menos possível, marcar bem e poder converter gols para jogar a semifinal da Taça Brasil em casa. O apoio da torcida vai ser importantíssimo e vamos dar o nosso máximo”, finaliza Duda.
Próximos Passos e Classificação
Os resultados dos demais grupos, com os times mais bem classificados, serão definidos até quinta-feira (02). Avançam para a semifinal os líderes dos grupos A, B e C, além do melhor segundo colocado, definido pelo índice técnico entre os vice-líderes.
Fonte: Assessoria