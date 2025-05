Hoje tem clássico! Cascavel visita o Pato de olho na liderança da Ouro

Paraná e Pato Branco - O Cascavel Futsal tem um clássico paranaense pela frente na noite desta sexta-feira (16), em Pato Branco. A bola rola às “20h05” no Ginásio Dolivar Lavarda. A partida é antecipada e válida pela 11ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Serpente, no canal oficial do Cascavel Futsal no YouTube.

Após o empate em 1 a 1 com o Marreco, no último sábado (10), pela Liga Nacional, a Serpente Tricolor retorna ao Sudoeste do Estado. Com 19 pontos, Cascavel e Pato dividem a vice-liderança do Paranaense e estão a três pontos do líder Marreco, que soma 22.

Vale ressaltar que a equipe patobranquense disputou apenas sete partidas, ou seja, tem um jogo a menos em relação ao Cascavel e ao Marreco.

Consistência

O Cascavel Futsal vive uma fase sólida na temporada 2025, tanto no Campeonato Paranaense quanto na Liga Nacional. A única derrota da equipe aconteceu no dia 19 de março, diante do Foz Cataratas, ainda na segunda rodada do Estadual.