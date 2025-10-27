Henrique Marques fez história nesta segunda-feira (27) ao conquistar a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Taekwondo, realizado em Wuxi, na China. O brasileiro venceu o chinês Qizhang Xiang por 2 a 0, na categoria até 80kg, tornando-se o primeiro atleta brasileiro a ganhar uma medalha de ouro na categoria masculina do torneio.
Maria Clara Pacheco, também brasileira, já havia garantido o topo do pódio para o Brasil ao vencer Kim Yu-Jin, campeã olímpica de Paris, por 2 a 0. Com isso, o Brasil já havia celebrado sua primeira medalha de ouro no campeonato, antes da vitória histórica de Henrique.
Vitória de Henrique Marques
Na final, Henrique começou forte, vencendo o primeiro round por 2 a 1 com um chute certeiro no colete de Xiang. O segundo round terminou empatado em 0 a 0, mas, no critério de desempate, o brasileiro se destacou e garantiu a vitória, consagrando-se campeão mundial.
