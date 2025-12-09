Cascavel e Paraná - Mais uma vez o handebol cascavelense brilhou nesta temporada. Depois da conquista do Campeonato Paranaense, com o Cascavel/FAG e o CascaHand, foi a vez das equipes representarem a cidade na mais tradicional competição do estado, os Jogos Abertos, encerrados no último domingo em Campo Mourão. E mais uma vez deu dobradinha.



O time feminino, comandado por Neudi Zenatti e Marcos Galhardo, conquistou o 16º título da competição. Depois de uma campanha invicta na fase inicial, o time passou bem pelas semifinais e teve mais uma decisão contra as arquirrivais de Maringá. Ao final do jogo a história se repetiu e Cascavel venceu por 26 a 23.