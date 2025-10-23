Cascavel e Paraná - O CascaHand/Lanali vai encarar a última etapa da fase de classificação do Campeonato Paranaense Adulto Masculino. A etapa vai acontecer na cidade de Pato Branco, no próximo fim de semana, com a disputa de duas rodadas e a definição dos quatro times que farão a fase final.



Atual líder da competição com 24 pontos, o time cascavelense terá pela frente os donos da casa, no sábado, às 18h30. No domingo, às 11 horas, a equipe fecha a participação contra Maringá, no clássico entre os dois melhores times do campeonato. Os dois times já estão garantidos na final e aguardam a definição dos adversários as semifinais.